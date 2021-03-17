Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı 2 gündür kayıp
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Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı 2 gündür kayıp

17.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:21
Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı 2 gündür kayıp

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün önce kayıplara karışan döviz bürosu çalışanı, her yerde aranıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün önce kayıplara karışan döviz bürosu çalışanı, her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00'da işe gitmek için evden ayrılan Berk Ergier'in (36) ofise gitmemesi üzerine şüphelenen iş arkadaşları, Ergier'in yakınlarına haber verdi. Cep telefonu da kapalı olan Ergier'e 24 saat boyunca ulaşamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kuşadası'nda ikamet eden evli ve iki çocuk babası Ergier'in bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Döviz bürosunda çalıştığı için kaçırılmış olduğunu düşünen ailesi, sosyal medya hesaplarından kayıp ilanı oluşturdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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