Kuşadası'nda Domuzlar Sürü Halinde Şehre İndi

Kuşadası'nda domuzlar sürü halinde şehre indi



AYDIN - Kuşadası'nda dağlık alana yakın olan Ege Mahallesi'nde domuzlar, sürü halinde şehre indi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın en yüksek noktası olan Pilav Dağı bölgesinde aç kalan ve şehre inerek Ege Mahallesi'nde dolaşan 20'ye yakın yaban domuzunun yiyecek aramasını araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Sürü halindeki domuzların park halindeki araçların arasında dolaşması ilginç görüntüler oluşturdu. Sürü halindeki domuzlar bir süre sonra Pilav Dağı bölgesine geri döndü.