Kuşadası'nda "Domuz Sürek Avı" tepkilerine, avcılar kulübü başkanı cevap verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'nda "Domuz Sürek Avı" tepkilerine, avcılar kulübü başkanı cevap verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde izni alınan ve daha sonra iptal edilmesine rağmen hayvan severler tarafından tepkiyle karşılanan domuz sürek avı hakkında, Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Sarıoğlu açıklama yaptı.

Kuşadası'nda
21.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:42

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde izni alınan ve daha sonra iptal edilmesine rağmen hayvan severler tarafından tepkiyle karşılanan domuz sürek avı hakkında, Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Sarıoğlu açıklama yaptı.

Ege Bölgesi'nin turistik ilçesi Kuşadası'nda doğal yaşam alanları daralan yaban domuzları, yiyecek bulmak için sürü halinde şehir merkezine inmeye başlamasının ardından, Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü gelen şikayetler üzerine yaban domuzlarının avlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren yetkililer, domuzların vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını gerekçe göstererek avlanmasına izin verdi. Kararda; 'Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nün başvurusu üzerine müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede, bahse konu olan mevkilerde yaban domuzu popülasyonundaki aşırı artış sonucu, yaban domuzlarının yiyecek bulmak için meskun mahallere geldiği ve güvenlik riski oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerekli güvenlik kurallarına uyularak, Kuşadası Devlet Avlağı'nda, Yavansu, Değirmendere, Bayraklıdede ve Davutlar mahallerinde yerleşim yerlerinin en az 300 metre dışında olmak koşuluyla mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı izni verilmiş olup, sürek avı yapacak ekibin sorumluluğuna da Mustafa Sarıoğlu getirilmiştir" denildi.

02 Temmuz 2020 tarihli olan iznin iptal edilip gerçekleşmemesine rağmen bazı haber siteleri ve sosyal medya tarafından gündeme getirilen yazıyla ilgili Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Sarıoğlu Basın toplantısı düzenleyerek açıklama gerçekleştirdi.

Sarıoğlu yaptığı açıklamada, "Domuz avı yapmak için yedinci ayın 5' i ve 15' i için sürek izni aldık. Peki neden aldık, yerel halkımız ve çiftçilerimizden gelen büyük istekler nedeniyle. Başvurular sonucunda Aydın Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne domuz sürek avı için dilekçe verdim. Domuz sürek avı içinde bize izin verildi. Fakat gerçekleştirmedik. Aldığımız izinde mecburen adres ve bölge ismi yazmamız gerekiyor. Alınan izinde Ege Mahallesi'nin ismi olmamakla birlikte Kuşadası Devlet Avlağı sınırları içinde bulunan, Yavansu ve Değirmendere, Mahalleleri mevcuttur. 4911 sayılı kanunla bize verilen yetkide yerleşim yerlerine en az 300 metre dışında yapmamız lazım. Biz yapmış olsaydık dahi bu kanunlara uyuyoruz. Domuz popülasyonu çoğaldı. Bir şekilde bu domuz avının yapılması lazım. Ayrıca biz bu domuz avını 30 yıldan beri yapıyoruz. Tabi bunlar kanunlar çerçevesinde. Kanunun dışına çıkmak yok. Bazı haber siteleri ve sosyal medya tarafından biz Ege Mahallesi'nde evlerin ye yerleşim alanlarının içinde sürek avı yapılacak gibi gösterildi. Fakat biz yerleşim yerleri içinde böyle bir organizasyona girmeyiz zaten.

İzni verilen ve gerçekleştirmediğimiz av için, çarptırılarak avcı camiasına yönlendirilen bu suçlamaları kınıyoruz. Bu saatten sonrada gerçekleştirmediğimiz av iznini ve bundan sonrada bu tür bir av organizasyonu düşünmüyoruz. Av sezonu açıldığında duruma göre değerlendirme yapacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu 3. Sayfa
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Politika
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum Politika
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı Dünya
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
'Kurt Adam' lakaplı seri katil bugüne kadar 83 kadına tecavüz edip öldürdüğünü itiraf etti
"Kurt Adam" lakaplı seri katil bugüne kadar 83 kadına tecavüz edip öldürdüğünü itiraf etti
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Adli Tıp Kurumu önünde Pınar Gültekin'in ailesinin acı bekleyişi
Adli Tıp Kurumu önünde Pınar Gültekin'in ailesinin acı bekleyişi
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Halife Hafter Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Selçuk İnan Aziz Yıldırım Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda "Domuz Sürek Avı" tepkilerine, avcılar kulübü başkanı cevap verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 15:43:45. #1.14#
title