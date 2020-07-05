Kuşadası'nda dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı
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Kuşadası'nda dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı

Kuşadası'nda dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı Vatandaşlar, yayalara çarpan araç sürüsüne saldırdı, sürücü kendini araca kilitlediAYDIN – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

05.07.2020 01:12 | Son Güncelleme: 05.07.2020 01:18

Kuşadası'nda dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı

Vatandaşlar, yayalara çarpan araç sürüsüne saldırdı, sürücü kendini araca kilitledi

AYDIN – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Halk Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 35 GB 7061 plakalı otomobil Davutlar istikametinden Kuşadası'na doğru seyir halinde ilerlerken kırmızı ışığa yakalandı. Uzun konvoyu gören sürücü, araçların sağ tarafından gitmeye başladı. Araç, bu sırada karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından Kuşadası ve Söke Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Vatandaşlar otomobile saldırdı

Bu arada, kazanın ardından olay yerindeki vatandaşlar, kurallara uymayarak yayalara çarpan sürücünün otomobiline taşlı ve sopalı saldırıda bulunurken, A.G. kendini araca kilitledi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sürücü gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuşadası'nda dikkatsiz sürücü yayalara çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı

Kaynak: İHA

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