Kuşadası'nda deprem korkuttu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen 2.7 şiddetindeki deprem, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen 2.7 şiddetindeki deprem, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
Bugün saat 13: 30 sularında merkezi üssü Kuşadası olan deprem paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre Kuşadası merkezinde 5.2 derinliğinde 2.7 şiddetindeki deprem . 10 saniye sürdü. Kuşadası Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Kuşadası merkezli deprem sonrasında ilçe merkezinde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
(İHA)