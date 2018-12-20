Kuşadası'nda Deniz Kirliliğine Müdahale Tatbikatı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, deniz araçları kazası sonrasında oluşabilecek kirliliğe karşı müdahale konusunda tatbikat yapıldı.

Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği limanda yakıt alan gemi, bu esnada bağlantı noktasındaki kopukluk nedeniyle denize yakıt sızdığı için ilk önce yakıtın yayılmaması amacıyla deniz bariyeri çekildi.

Yağ emici aletler kullanılarak sızıntı olasılığının engellenmesinin ardından deniz yüzeyindeki yakıtın karada hazırlanan havuza boşaltımının sağlanması amacıyla özel olarak üretilen emici motorla çekilerek bu havuza boşaltıldı. Boşaltılan atık, yağ tanklarına koyulduktan sonra bertaraf tesisine gönderildi.

Gazetecilere açıklama yapan deniz biyoloğu Murat Tepeyurt, "5312 sayılı kanun kapsamında petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirlilikten korunmasına yönelik mevzuat gereği tatbikatımızı yaptık." dedi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör ise, "Mevzuat kapsamında yılda iki kez liman işletmemiz bünyesinde yapılan tatbikatlar ile denizlerimizin temizliği hususunda etkin bir ekip durumundayız. Personeli her türlü olası yaşanacak bir olaya karşı hazır olması adına birçok alanda eğitimlerini aldırıyoruz. Ege Port olarak sorumluluk sahamızdaki her türlü deniz kirliliğine yol açabilecek olaylara acil müdahale edebiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA