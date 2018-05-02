Kuşadası'nda Deniz Kirliliğine Müdahale Tatbikatı

Aydın'da deniz araçları kazası sonrasında oluşabilecek kirliliğe karşı müdahale konusunda tatbikat yapıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü koordinesinde Kuşadası Ege Port Limanı'nda, olası bir deniz kazası sonrasında yaşanacak çevre kirliliğine nasıl müdahale edileceği tatbikatla test edildi.

Tatbikat sırasında, olası bir kazada alınacak önlemler, yapılacak operasyonlar ve olaydan kaynaklanabilecek zararı en aza indirmek için müdahale etme kabiliyetine sahip her türlü araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, mevzuat kapsamında yılda iki kez liman işletmesi bünyesinde yapılan tatbikatlar ile denizlerin temizliği hususunda etkin bir ekip durumunda olduklarını söyledi.

Güngör, "Personelin her türlü olası yaşanacak bir olaya karşı hazır olması adına bir çok alanda eğitimlerini aldırıyoruz. İşletmemiz, yaklaşık 250 bin dolar yatırım ile sorumluluk sahasındaki her türlü deniz kirliliğine yol açabilecek olaylara acil müdahale edebiliyor." dedi.