Kuşadası'nda Cinayet zanlısı yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Kuşadası'nda Cinayet zanlısı yakalandı - Haberler

Kuşadası'nda Cinayet zanlısı yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 20 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı.

02.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:25
Kuşadası'nda Cinayet zanlısı yakalandı

'ın ilçesinde 20 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre,Kuşadası Amirliği ekipleri,hakkında kasten adam öldürme, birden fazla kişiyle yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan N. S. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucu Dağ Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler