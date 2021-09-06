Kuşadası'nda cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
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Kuşadası'nda cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Kuşadası'nda cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir restoranda yaşanan ve cinayetle sonuçlanan kavgada cinayet zanlısı D.A. ve kavgaya karışarak yaralanan H.Ç. adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir restoranda yaşanan ve cinayetle sonuçlanan kavgada cinayet zanlısı D.A. ve kavgaya karışarak yaralanan H.Ç. adliyeye sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirleri ile tanışık oldukları öğrenilen bir grup, aileleri ile birlikte akşam saatlerinde restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladı. İddiaya göre, alkol de alan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Olayda D.A. isimli şahıs tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile H.Ç. isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralı tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası cinayet zanlısı D.A. ve kavgaya karışan H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltın alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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