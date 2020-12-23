Kuşadası'nda cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, cinayet suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, cinayet suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Ege Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Polis, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan H.D'yi, saklandığı evde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol