Kuşadası'nda cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuşadası'nda cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı

23.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:28
Kuşadası'nda cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, cinayet suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, cinayet suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Ege Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Polis, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan H.D'yi, saklandığı evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Özlem Zengin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Murat Dalkılıç Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Arda Turan Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:31:48. #1.14#
title