Kuşadası'nda çevre etkinlikleri devam ediyor

Kuşadası'nda çevre etkinlikleri devam ediyor Kuşadası Kadınlar Plajı'nı temizlediler Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri devam ediyor.

Kuşadası'nda çevre etkinlikleri devam ediyor

Kuşadası Kadınlar Plajı'nı temizlediler

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri devam ediyor. Kuşadası ve Havalisi Çevre Koruma Derneği Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda temizlik yaptı. Ellerinde çöp poşetleri ile temizlik yapan çevreci dernek özellikle cam kırıkları, poşet ve maskeleri topladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Kadınlar Plajı'nda çevreciler temizlik yaptı. Plajdan onlarca poşet çöp toplayan çevreciler çevre konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Kullanılmış maskelerin sahillere gelişi güzel bir şekilde atıldığına dikkat çeken Kuşadası ve Havalisi Çevre Koruma Derneği Başkanı Mustafa Kemal Cesur, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında biz de Kadınlar Plajı'ndayız. Burada dernek üyeleri ile birlikte plajları temizliyoruz. Aslında yapılan etkinlikteki amacımız vatandaşları bilinçlendirmek. Burada vatandaşlar plajları kullandıktan sonra bazıları çöplerini burada bırakıyor ve bu çöpler rüzgarın etkisiyle denize uçuyor. Bir çok deniz canlısı bunları yiyerek hayatını kaybediyor. Bir de maske takıyoruz hayatımızın bir parçası oldu artık ama rica ediyorum bu maskeleri sokağa, plaja atmayın hijyen kurallarına uymamız gerekirken bu maskeler tehlike saçıyor" dedi.

"Akla ne geliyorsa atılmış"

Sahil temizliğine katılan çevre gönüllüsü İsa Sivas ise, "Bugün bulduklarımızı söylesek inanmazsınız, aklınıza ne geliyorsa atmışlar. Sağ olsun başkanımız Mustafa beyin katkılarıyla buraları temizledik. Sabah saatlerinden beri buradayız vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor, pandemi dönemindeyiz kurallara her zamankinden daha uymalıyız ki bu hastalık bitsin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen