Kuşadası'nda çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

29.08.2019 14:07

Kuşadası'nda çeşitli suçlardan aran ve haklarında kesinleşmiş hapis ceası bulunan iki zanlı polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlügü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmanın ardından, 14 ayrı suçtan (Hırsızlık,Yaralama,Uyuşturucu madde Kullama,Konut dokunulmazlığını ihlal) aranan ve hakkında toplam 11 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A.(55) Camikebir Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.



Asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği suçlarından aranan ve hakkında da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.I.I. isimli zanlı Davutlar'da yakalandı. Polisin gerçekleştirdiği iki operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlılar cezaevine konuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA