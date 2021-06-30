KUŞADASI'NDA CAZ DOLU GECE

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda pandemi nedeniyle ara verilen kültür ve sanat etkinlikleri caz ve soul müziğin sevilen sesi Dilek Sert Erdoğan'ın verdiği konserle yeniden başladı.

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda pandemi nedeniyle ara verilen kültür ve sanat etkinlikleri caz ve soul müziğin sevilen sesi Dilek Sert Erdoğan'ın verdiği konserle yeniden başladı. Güvercinada Kalesi'nde düzenlenen dinleti, caz tutkunlarına uzun süredir hasret kaldıkları muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Kuşadası, koronavirüs dolayısıyla yaklaşık 11 aydır gerçekleştirilemeyen konser ve müzik dinletilerine yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından turistik ilçedeki ilk konserde, 2013 yılında yayımlanan 'Moments' adlı albümüyle başarı elde eden caz sanatçısı Dilek Sert Erdoğan ve arkadaşları sahne aldı. Güvercinada Kalesi'nde pandemi kuralları gözetilerek düzenlenen konserde, müzik eleştirmenlerinin siyahi ses olarak tanımladığı Erdoğan, caz ve soul müziğin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde gerçekleştirilen konsere, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Yusuf Atak, KUSAV Başkanı Levent Köylü, belediye meclis üyeleri ve caz severler katıldı. 'Güvercinada Dinletileri' adı altında düzenlenen caz ve klasik müzik konserleri, 24 Ekim tarihine kadar devam edecek. Konserlere katılmak isteyenler ücretsiz davetiyelerini Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nden temin edebilecek.

'UZUN SÜREDİR HASRET KALMIŞTIK'

Konser bitiminde konuşan Dilek Sert Erdoğan, Öncelikle bu gece beni sizlerle buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylüye çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin cennet köşesi Kuşadası'nda olmak çok güzel bir duygu. Pandemi nedeniyle uzun süredir birbirimizden ayrı kalmıştık. Yeniden sizlerle buluştuğum için çok mutluyum dedi.

'KUŞADASI'NIN GENLERİNDE MÜZİK VAR'

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise Hepimiz böyle bir geceyi çok özlemişiz. Bu büyülü ortamda böyle büyülü bir sesi ve değerli konuklarımızı ağırladığımız için çok mutluyuz. Sevgili Belediye Başkanımız Ömer Günel bana 'Kuşadası'na en çok müzik yakışıyor' demişti. Hakikaten Kuşadası'nın genlerinde müzik var. Bunu bir kez daha hep beraber görmüş olduk. Güvercinada Dinletileri'nde hep beraber çok keyifli günler yaşayacağımızı düşünüyorum diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı