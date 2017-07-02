Kuşadası'nda Caretta Caretta Seferberliği

Kuşadası'nda yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi iribaş bir deniz kaplumbağasını hayata döndürmek için çevreciler tarafından seferberlik ilan edildi. Yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayan caretta carettanın misina ve paragat yuttuğu için öldüğü tespit edildi.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Davutlar Sevgi Plajı'nda suyun üzerinde bir deniz kaplumbağası olduğu ihbarını alan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) üyeleri, uzmanlarla birlikte olay yerine gitti. EKODOSD uzmanlarının yaptığı incelemede, iribaş cinsi deniz kaplumbağasının ağzında koparılmış bir misina parçası olduğunu tespit etti. Bir olta ya da paragat iğnesi yuttuğu tespit edilen caretta carettayı yeniden hayata döndürmek için operasyon yapıldı. Yapılan müdahalelere rağmen caretta caretta kurtarılamadı.



Kuşadası ESOKODS Başkanı Bahattin Sürücü,"Muhtemelen bir olta ya da paragat iğnesini yuttuğu tahmin edilen Carettanın, misina kesilerek denize bırakıldığı düşünülmektedir. Bu tür durumlarda denizlerin bu nadir canlılarının beslenemeyeceği bilinmelidir. Olta iğnesi yutan kaplumbağa görüldüğünde, misina kesilerek denize bırakılmamalıdır. Misina çekilmeden kaplumbağanın yanına yaklaşılarak tekneye alınmalı, üzeri ıslak bir havluyla örtülmeli ve hemen haber verilmelidir. Eğer bu uygulama yapılsaydı, ölen Caretta'nın ağzındaki iğne çıkarılarak yaşaması sağlanabilirdi. Denizde oltayla ve paragatla avlanan kişilerin bu tür durumlarda duyarlı davranması, deniz ekosistemi için önemli olan bu canlıların hayatını kurtaracaktır. Deniz kaplumbağaları su altında dolaşırken, belirli sürelerde nefes almak için su yüzeyine çıkmak zorundadır. Deniz trafiğinin yoğunlaştığı bu günlerde, özellikle sürat yapan deniz araçlarının sahile yakın bölgelerde hız yapmaması ve dikkat etmeleri gerekir"dedi.



Ölen deniz kaplumbağalarıyla ilgili yeni bir uygulama başlatıldığına dikkati çeken Sürücü," Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Oğuz Tükozan'la işbirliği yapılarak, ölen kaplumbağalardan doku örnekleri alınmaya başlandı. Alınan doku örnekleri ADÜ Biyoloji Bölümüne gönderilerek, kaplumbağaların DNA'ları araştırılacak. DNA araştırmaları sonucunda Kuşadası'nda ölen deniz kaplumbağalarının nereden geldikleri belli olacak. Günümüze kadar fazla değişime uğramadan yüz milyon yıldır yaşamlarını sürdüren nadir canlılardan olan deniz kaplumbağalarının iki türü (C.caretta - Chelonia mydas) Kuşadası kıyılarına beslenmek için gelmektedir"diye konuştu. - AYDIN