Kuşadası'nda caddelerdeki yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi
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Kuşadası'nda caddelerdeki yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi

09.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:23
Kuşadası'nda caddelerdeki yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçtiğimiz hafta Kahramanlar Caddesi'nin Adalızade Mezarlığı'na uzanan kısmında bulunan esnafı ziyaretinin ardından harekete geçen ekipler, bölgede alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına başladı.

Kuşadası Belediyesi, gelecek yıl yapmayı planladığı Kahramanlar Caddesi'nin Adalızade Mezarlığı'na uzanan kısmındaki alt ve üst yapı yenileme çalışmasını öne aldı. Cadde esnafı ile vatandaşların talebi üzerine başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak caddenin zemin söküm işlemi yapıldı. Yağmur suyu hattı döşenmesi ile sürecek olan çalışmalar kapsamında ilgili kurumlar tarafından sokağın tüm elektrik, internet, telefon, su ve kanalizasyon hatları da yenilenecek. Doğal taş döşeme işlemi de yürütülecek olan caddede son olarak peyzaj çalışması yapılacak. Ayrıca uzun yıllardır ihmal edilen bölgenin aydınlatma sistemleri de yenilenecek.

Esnaf çalışmalardan memnun

Kahramanlar Caddesi'nde yaklaşık 10 senedir esnaflık yapan Hayrullah İpek "Caddemiz uzun yıllardır alt ve üst yapı yenileme gibi belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmıştı. Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde bulunan bu bölgeyi yenileyerek çok güzel bir işe imza atıyor. Başta Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederim" dedi.

Cadde esnafı Ramazan Tekyoldaş ise "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, geçtiğimiz hafta caddemizi ziyaret etmişti. O ziyarette caddemizde yenileme çalışması yürütmek istediklerini söyleyerek bizim fikrimizi aldı. Bugün ise caddemizde hummalı bir çalışma başladı. Kendilerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda caddelerdeki yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi
Kuşadası'nda caddelerdeki yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi
Kuşadası'nda caddelerdeki yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi
Kuşadası'nda caddelerdeki yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi
Kuşadası'nda caddelerdeki yenileme çalışmalarının kapsamı genişledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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