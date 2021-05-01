Kuşadası'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Kuşadası sahilinden genel görüntü Kuşadası'ndaki banklardan görüntü Polis ekiplerinden görüntü AYDIN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Kuşadası sahilinden genel görüntü
Kuşadası'ndaki banklardan görüntü
Polis ekiplerinden görüntü AYDIN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol