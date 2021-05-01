Kuşadası'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Kuşadası'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Kuşadası sahilinden genel görüntü Kuşadası'ndaki banklardan görüntü Polis ekiplerinden görüntü AYDIN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kuşadası sahilinden genel görüntü

Kuşadası'ndaki banklardan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü AYDIN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kuşadası'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Kuşadası'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Kuşadası'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Kuşadası'nda cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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