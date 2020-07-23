Kuşadası'nda bir plaja daha engelli rampası
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Kuşadası'nda bir plaja daha engelli rampası

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na, Belediye tarafından engelli rampası yapıldı.

Kuşadası'nda bir plaja daha engelli rampası
23.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:53

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na, Belediye tarafından engelli rampası yapıldı. Böylece ilçe plajlarındaki engelli rampa sayısı 3'e çıktı.

Kuşadası'nda yaşayan bedensel engelli Yaşar Küçükgüldal (52), Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na engelli rampası yapılması için geçen günlerde Kuşadası Belediyesi'ne başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, plaja 24 saat içinde engelli rampası yaptı. Tabanı kuma oturtulan ve ahşap malzemeden yapılan 38 metrelik rampa sayesinde engelli vatandaşlar denize rahatça girip çıkabilecek. Kuşadası Belediyesi, mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü Kadınlar Denizi ile Türkmen Mahallesi'ndeki halk plajından sonra Güzelçamlı'daki Venüs Plajı'nda yaptığı çalışmayla ilçedeki engelli rampası sayısını 3'e çıkarmış oldu.

'ÇİLEMİZE SON VERDİ'

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan engelliler olarak daha önce denize girmekte büyük zorluk yaşadıklarını belirten Yaşar Küçükgüldal, "20 yıldır buraya engelli rampası yapılması için başvurmadığım yer kalmadı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sesimizi duyup bu isteğimi hemen yerine getirerek çilemize son verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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