Kuşadası'nda bir kişi evinde ölü bulundu
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Kuşadası'nda bir kişi evinde ölü bulundu

Kuşadası'nda bir kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Hilal Sokak'ta yaşayan Aydın Yurdagül'ün (62) mutfakta hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları eve girdi.

Yurdagül'ün başında kan olduğunu fark eden komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Yurdagül'ün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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