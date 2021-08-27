Kuşadası'nda bir kişi denizde boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi denizde boğuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi denizde boğuldu.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde plaj kısmında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Çelebi Ergün'ün serinlemek için girdiği denizde, bir süre sonra hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla boğulan vatandaş Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ergün, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı