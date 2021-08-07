Kuşadası'nda bir kişi boğuldu
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Kuşadası'nda bir kişi boğuldu

Kuşadası'nda bir kişi boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Plajı'na serinlemek için giren 65 yaşındaki Şenol Doğan'ı hareketsiz vaziyette suyun üzerinde gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Doğan, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 65 yaşındaki Şenol Doğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Ekrem Keser/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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