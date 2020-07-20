Kuşadası'nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kuşadası'na tatile gelen Ali Demirelli (32), serinlemek için girdiği denizde gözden kayboldu. Yakınları, Demirelli'yi ararken vatandaşlar bir kişinin yüz üstü hareketsiz şekilde denizin içinde olduğunu gördü. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan talihsiz adama ilk müdaheleyi 112 acil sağlık ekipleri yaptı. Ambulansa bindirilen 32 yaşındaki Demirelli'nin kalbi defalarca durdu. Kalp masajı ile geri döndürülen adam Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel'i, burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA