Kuşadası'nda bir işçi göçen toprağın altına kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası'nda bir işçi göçen toprağın altına kaldı

Kuşadası'nda bir işçi göçen toprağın altına kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işçi meydana gelen göçüğün altında kalırken, ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işçi meydana gelen göçüğün altında kalırken, ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada bir işçi göçüğün altında kaldı. Diğer işçiler ise kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkarabilmek için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. - AYDIN

Kuşadası'nda bir işçi göçen toprağın altına kaldı

Kuşadası'nda bir işçi göçen toprağın altına kaldı

Alevlerin arasında can veren 3 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu

Alevlerin arasında can veren 3 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu

 Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title