Kuşadası'nda beton mikseri devrildi

Kuşadası'nda beton mikseri devrildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beton mikseri devrildi, bir kişi yaralandı.

03.10.2019 18:40
Kuşadası'nda beton mikseri devrildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beton mikseri devrildi, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Çevre Yolu'nda 09 BV 562 plakalı beton mikseri bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü Hakan Başaran, kazayı görenlerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan Başaran, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: AA
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