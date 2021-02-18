Kuşadası'nda belediye ağaçları elyaf ile soğuktan koruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuşadası'nda belediye ağaçları elyaf ile soğuktan koruyor

18.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:50
Kuşadası'nda belediye ağaçları elyaf ile soğuktan koruyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye, dondan korumak için refüj ve parklardaki ağaçları elyaf ile kapladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye, dondan korumak için refüj ve parklardaki ağaçları elyaf ile kapladı.

Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, hava sıcaklıkların sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesinin ardından ağaçların soğuk havadan zarar görmemesi için çalışma başlattı.

Ekipler, don olaylarına karşın park, refüj ve meydanlarda bulunan özellikle jakaranda ve bonsai türü ağaçları elyaf ile çevreleyip koruma altına aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası'nın modern ve estetik bir görünüm alması için bakım çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda ağaçlarımızı soğuk havaya karşı korumak için de elyaf ile kapladık. Yeşilin her türü bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Emina Jahovic Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Nihat Özdemir Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda belediye ağaçları elyaf ile soğuktan koruyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 17:50:39. #1.16#
title