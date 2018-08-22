Kuşadası'nda Bayramlaşma Kervansaray'da Yapıldı

Kurban Bayramı nedeniyle Kuşadası'nda halkın ve kamu görevlilerinin bayramlaşabilmesi için Kervansaray'da bir tören düzenlendi.

Resmi bayramlaşma sıra Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı Özer Kayalı, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Şahin, siyasi parti temsilcileri, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri İlçe Jandarma Komutanlığı, Huzurevi, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. - AYDIN