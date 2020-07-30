Kuşadası'nda bayram yoğunluğu
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı tatili için gelenlerle hareketlendi.
30.07.2020 22:08 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:15
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı tatili için gelenlerle hareketlendi.
Tatilcilerin gelişiyle Kuştur bölgesinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Turizmcilerin asıl hareketliliği bayramın ilk günü, kurban kesimlerinden sonra beklemesine karşın ilçede trafik yoğunluğu gözle görülür şekilde arttı.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerince şehrin giriş ve çıkışlarında önlemler artırıldı.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 noktada, 250 personelin katılımıyla uygulama yaptı.
Kaynak: AA