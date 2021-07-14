Kuşadası'nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
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Kuşadası'nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Kuşadası'nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı tatili için otel rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı tatili için otel rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim kurulu Üyesi Serdar Köroğlu, 40 bin yatak kapasiteli ilçede Kurban Bayramı tatilinin pandemi sürecini unutturacağını belirtti.

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Kuşadası'nda Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip ilçede bayram rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Rezervasyonlarda yaşanan hareketlilik sektör temsilcileri ile esnafı sevindirirken, tesislerde korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemeler yoğunlaştırıldı.

Otel rezervasyonlarındaki artışı değerlendiren Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Köroğlu, ilçede Kurban Bayramı tatilinin pandemi sürecini unutturacağını belirtti. Köroğlu yaptığı açıklamada, "Kuşadası ve çevresinde inanılmaz bir yoğunluk var. Yoğunluğun artmasına en büyük etken Kurban Bayramı'na yakın bir dönemde kısıtlamaların kalkması. Kuşadası'nda her bütçeye uygun tatil seçeneği var. Yoğunluğun ana sebeplerinden biri de bu. Dilek Yarımadası Milli Parkı, Efes ve Meryem Ana'ya yakınlığı da kentimiz cazip kılıyor. Yoğunluğun bayram tatilinde daha bir artacağını düşünüyoruz. Bayram öncesi kapalı olan otellerini açan arkadaşlarımız da oldu. Yoğunluktan dolayı bazı tesisler satışları kapattı. Yurtdışından da rezervasyonlar alıyoruz. Bu durum turizmcileri mutlu ediyor" dedi. - AYDIN

Kuşadası'nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Kuşadası'nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Kuşadası'nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Kuşadası'nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Kuşadası'nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kuşadası'nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Haberler Ekonomi
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