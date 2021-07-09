Kuşadası'nda bayram öncesi huzur operasyonu: 1 tutuklama
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Kuşadası'nda bayram öncesi huzur operasyonu: 1 tutuklama

Kuşadası'nda bayram öncesi huzur operasyonu: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri kurban bayramı öncesi huzur operasyonuna çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri kurban bayramı öncesi huzur operasyonuna çıktı. Yapılan iki operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Son yapılan operasyonlarda, Kuştur uygulama noktasında 09 BY plakalı otomobili durduran ekipler yaptıkları aramada torpido altında saklanmış halde 104 gram esrar maddesi buldu. Araçta bulunan M.M.B. isimli şüpheli adli makamlara sevk edildi. Bir başka operasyonda ise, Cumhuriyet Mahallesi'nde "Uyuşturucu Made Ticareti Yapma" suçundan 11 yıl 19 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen R.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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