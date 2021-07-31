Kuşadası'nda bayram bitti, yoğunluk bitmedi
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Kuşadası'nda bayram bitti, yoğunluk bitmedi

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Ekonomi

- Kuşadası'nda bayram bitti, yoğunluk bitmedi Kurban Bayramı'nda nüfusu 10 kat artan Kuşadası'nda, bayram sonrası da yoğunluk görüntüleri değişmedi.

- Kuşadası'nda bayram bitti, yoğunluk bitmedi

AYDIN - Kurban Bayramı'nda nüfusu 10 kat artan Kuşadası'nda, bayram sonrası da yoğunluk görüntüleri değişmedi. Özellikle Barlar Sokağı, Kaleiçi ve sahilde bulunan mekanlarda yoğunluk devam ederken dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, su parkları ve otellerde doluluk oranları yüzde 90 seviyesinde devam ediyor.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Serdar Köroğlu, "Bayramda Kuşadası yoğun olarak geçirdi 125 bin nüfusumuz var bu 10 katına çıktı. Sezon daha önceki yıllar gibi önceden rezervasyonları hesaplayamıyoruz yabancı turistler yok, erken rezervasyon yapılmıyor, ama son zamanlarda yapılan rezervasyonlarla güzel doluluk yaşıyoruz. Bayramdan sonra da doluluk devam ediyor. Bayram'da fiyatlar biraz yükseldi bayramdan sonra da fiyatlar biraz düştü. Özellikle yerli turistler de yoğunluk oldu ve okullar açılıncaya kadar bu doluluk devam eder. Egenin iklimi Akdeniz'e göre havasının daha ılıman olması akşamları daha esintinin olması nemin, rutubetin daha az olmasından dolayı bu bölgeye rağbet var" dedi.

5 Yıldızlı otelin Genel Müdür yardımcısı Cengiz Doğan ise, "Bayramda nüfusumuz bir milyon olduğuna inanıyoruz. Otelimizde doluluk oranımız çok yüksekti otellerin yanı sıra yazlıkçıların, günü birlik turistler ile bayramda dolu geçirdik. Diğer tesislerle birlikte bayramdan sonra da doluluk oranlarımız üst seviyede devam ediyor. Biz Ağustos'un sonuna kadar doluluk oranımız yüksek, aynı yoğunlukta tam gaz devam ediyor" dedi.

Kuşadası'nda bayram bitti, yoğunluk bitmedi
Kuşadası'nda bayram bitti, yoğunluk bitmedi
Kuşadası'nda bayram bitti, yoğunluk bitmedi
Kuşadası'nda bayram bitti, yoğunluk bitmedi
Kuşadası'nda bayram bitti, yoğunluk bitmedi
Kuşadası'nda bayram bitti, yoğunluk bitmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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