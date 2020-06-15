Kuşadası'nda bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği koyan 3 şüpheli yakalandı Kuşadası'nda bir bankanın otomatik para çekme makinesine kart kopyalama düzeneği düzeneği yerleştirilen 3 kişilik şebeke polisin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Kuşadası'nda bir bankanın otomatik para çekme makinesine kart kopyalama düzeneği düzeneği yerleştirilen 3 kişilik şebeke polisin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda İnönü Bulvarı'ndaki özel bir banka şubesinin çevresinde dolaşan kişilerden şüphelenen çevredeki esnaf, hafta sonu olmasına rağmen bankanın güvenlik görevlisine haber verdi. Bankaya gelen güvenlik görevlisi yaptığı araştırmada bankanın önündeki ATM cihazına kart kopyalama düzeneği yerleştirildiğini tespit edip, polise bilgi verdi. Olay yerine gelen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, ATM cihazına kart kopyalama düzeneği yerleştiren şüphelileri ve kullandıkları aracın plakası belirledi. Bu sırada bankanın karşısındaki parktan bankayı gözetleyen şüpheli 3 kişi kaçmaya başladı. Plakası tespit edilen bir araçla kaçmaya çalışan 3 şüpheliden 2'si polisle yaşanan kovalamacanın ardından çevre yolunda otogar yolu üzerinde trafik ekipleri tarafından yakalandı. Kaçan üçüncü şüpheli de devriye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde ele geçirildi.

Banka şubesindeki ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan D.E., F.E. ve E.M. isimli şüpheliler Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki tüm kameraları ve ATM'deki kameraları inceleme altına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA