Kuşadası'nda bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği koyan 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'nda bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği koyan 3 şüpheli yakalandı

Kuşadası'nda bir bankanın otomatik para çekme makinesine kart kopyalama düzeneği düzeneği yerleştirilen 3 kişilik şebeke polisin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Kuşadası'nda bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği koyan 3 şüpheli yakalandı
15.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:32

Kuşadası'nda bir bankanın otomatik para çekme makinesine kart kopyalama düzeneği düzeneği yerleştirilen 3 kişilik şebeke polisin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda İnönü Bulvarı'ndaki özel bir banka şubesinin çevresinde dolaşan kişilerden şüphelenen çevredeki esnaf, hafta sonu olmasına rağmen bankanın güvenlik görevlisine haber verdi. Bankaya gelen güvenlik görevlisi yaptığı araştırmada bankanın önündeki ATM cihazına kart kopyalama düzeneği yerleştirildiğini tespit edip, polise bilgi verdi. Olay yerine gelen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, ATM cihazına kart kopyalama düzeneği yerleştiren şüphelileri ve kullandıkları aracın plakası belirledi. Bu sırada bankanın karşısındaki parktan bankayı gözetleyen şüpheli 3 kişi kaçmaya başladı. Plakası tespit edilen bir araçla kaçmaya çalışan 3 şüpheliden 2'si polisle yaşanan kovalamacanın ardından çevre yolunda otogar yolu üzerinde trafik ekipleri tarafından yakalandı. Kaçan üçüncü şüpheli de devriye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde ele geçirildi.

Banka şubesindeki ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan D.E., F.E. ve E.M. isimli şüpheliler Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki tüm kameraları ve ATM'deki kameraları inceleme altına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı Haber
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
CNN Türk muhabiri Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı Haber
CNN Türk muhabiri Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Haber
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ebru Polat Sezen Aksu Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Metin Oktay Gökhan Gönül Lionel Messi
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği koyan 3 şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 10:39:31. #1.14#
title