KUŞADASI'NDA BALIK TEZGAHLARI DENETLENDİ - Haberler
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KUŞADASI'NDA BALIK TEZGAHLARI DENETLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki pazar yerlerinde bulunan balık tezgahlarında fiyat ve hijyen denetimi yapıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki pazar yerlerinde bulunan balık tezgahlarında fiyat ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimde satışa sunulan balıkların boyları da ölçülerek yasal sınırlara uygunluğuna bakıldı.

Türkiye'de denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte balıkçı tekneleri, "vira bismillah" diyerek denize açıldı. Bereketli geçen ilk haftada tezgahları en çok çipura, mercan, sardalye, barbunya ve hamsi süsledi. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne zabıta ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri balık neslinin korunması ve vatandaşların deniz ürünlerine sağlıklı yollardan ulaşması için kentteki pazar yerlerinde balık satışı yapılan tezgahları denetledi. Denetimde satışa sunulan balıkların tazeliği ve halk sağlığı açısından uygunluğuna bakıldı. Ayrıca fiyat etiketleri kontrol edildi. Tezgahlardaki balıkların boyları tek tek ölçüldü. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisi ise tezgah sahiplerini genel temizlik kuralları konusunda bilgilendirdi.

KUŞADASI'NDA BALIK TEZGAHLARI DENETLENDİ

KUŞADASI'NDA BALIK TEZGAHLARI DENETLENDİ

KUŞADASI'NDA BALIK TEZGAHLARI DENETLENDİ

KUŞADASI'NDA BALIK TEZGAHLARI DENETLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KUŞADASI'NDA BALIK TEZGAHLARI DENETLENDİ - Haberler
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