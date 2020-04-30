Kuşadası'nda av tüfeğini temizlerken üvey oğlunu yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, av tüfeğini temizlerken üvey oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
30.04.2020 00:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:50
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, av tüfeğini temizlerken üvey oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesinde av tüfeğiyle yaralanan M.E.Ç (8), ailesinin kendi imkanlarıyla Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Çocuğun bahçede oynarken, üvey babası M.D'nin temizlediği av tüfeğinin ateş almasıyla yaralandığı ileri sürüldü.
Gözaltına alınan M.D, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA