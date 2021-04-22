Kuşadası'nda ASKİ çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda sürdürdüğü altyapı çalışmalarına yenilerini ekleyerek devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda sürdürdüğü altyapı çalışmalarına yenilerini ekleyerek devam ediyor. ASKİ ekipleri Davutlar'da kanalizasyon, Kadınlar Denizi bölgesinde ise yağmur suyu hattı inşa ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kentin altyapı ağını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Kuşadası'nın Kadınlar Denizi bölgesinde yağmur suyu ve Davutlar mahallesinde ise kanalizasyon hattı yapımına devam ediyor.

Kent genelinde kalıcı çözümler üretmek için aralıksız çalışmaya devam eden ASKİ ekipleri, kadınlar denizi bölgesinde yoğun yağışlarda altyapıda aşırı yüklenme sonucunda oluşabilecek olumsuzluklara karşı, yeni yağmur suyu hatları oluşturuyor.

Kadınlar Denizi mevkiindeki 1000 mm çapında koruge borularla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılacak olan yaklaşık 1,2 km uzunluğundaki yağmur suyu hattı ile ASKİ önemli bir çalışmanın altına imza atmış olacak.

Davutlar mahallesinin kanalizasyon altyapısı güçleniyor

ASKİ'nin Kuşadası'ndaki bir diğer önemli çalışması da Davutlar bölgesinde sürüyor. Bu bölgede ise 1000 mm çapında kanalizasyon ana kollektör hattı çalışması kapsamında Sevgi Plajı civarındaki çalışmalar tamamlanıp Davutlar 2 nolu atık su terfi merkezi faaliyete geçirilerek Davutlar'da kanalizasyon hattına yeni ve güçlü bir hat eklenmiş olacak.

Vatandaşlar ASKİ'nin hızlı, etkin ve sorunsuz çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı