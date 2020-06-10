Kuşadası'nda asfalt seferberliği başladı
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Kuşadası'nda asfalt seferberliği başladı

Kuşadası Belediyesi, kente 3 yıl içerisinde 870 bin metrekaresi asfalt, 150 bin metrekaresi ise parke olmak üzere toplam 1 milyon 20 bin metrekare yol kazandırmak için çalışmaya başladı.

Kuşadası'nda asfalt seferberliği başladı
10.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:09

Kuşadası Belediyesi, kente 3 yıl içerisinde 870 bin metrekaresi asfalt, 150 bin metrekaresi ise parke olmak üzere toplam 1 milyon 20 bin metrekare yol kazandırmak için çalışmaya başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, planlamaların uzun vadeli yapıldığına dikkat çekerek "Kuşadası'nda yol sorunu kalmayacak" dedi.

Kuşadası Belediyesi farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmaları ile ilgili olarak belirlediği 3 yıllık plan kapsamında 520 bini sıcak, 370 bini sathi kaplama olmak üzere 870 bin metrekare asfalt, 150 bin metrekare ise parke yol yapmak üzere kolları sıvadı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alt yapıları tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı işlemlerine başlandı. Bu kapsamda İkiçeşmelik Mahallesi'nden başlayan asfaltlama çalışmalarına kent genelinde devam edilecek. Belirlenen program dahilinde kent merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde gerçekleştirilecek toplam 1 milyon 20 bin metrekarelik çalışma ile Kuşadası'nın tüm cadde ve sokakları yenilenmiş olacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, modern ve estetik bir turizm kenti tasarlamak için çalıştıklarını belirterek "Kentimizin sorunlarını çok iyi biliyor ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Kalıcı çözümler ise günlük değil ancak uzun vadeli planlamalarla mümkün olabilir. Kuşadası'nın 30 yıllık yol sorununu 3 yıllık bir plan dahilinde kalıcı olarak çözmek için çalışmaya başladık. Kentimizde alt ve üst yapısı tamamlanmamış bir tek sokak bile kalmayacak. Göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın memnuniyetinin bizim için öncelikli olduğunu her fırsatta belirttik. Çalışmalarımızı da bu gaye ile sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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