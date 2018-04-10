Kuşadası'nda Asayiş

Kuşadası ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile giriş çıkış noktalarında yaptıkları uygulamalarda kasten adam öldürme suçundan aranan F.G, gasp suçundan aranan D.K ile hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan bir otomobilde yapılan aramada, 2 tabanca ve bunlara ait 15 mermi ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.