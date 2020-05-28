Kuşadası'nda aranan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kuşadası'nda aranan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kuşadası'nda değişik tarihlerde gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kuşadası'nda aranan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
28.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:21

Kuşadası'nda değişik tarihlerde gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda değişik tarihlerde Ege Mahallesinde gerçekleşen evden ve Bisiklet Hırsızlığı olayları ile Camikebir Mahallesinde gerçekleşen işyerinden hırsızlık ve Hacıfeyzullah Mahallesinde gerçekleşen motorsiklet hırsızlıkları üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Olay yerlerinde ve çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını günlerce inceleyen asayiş ekipleri, ayrıca yapılan parmak izi çalışmaları sonucu olayların failleri B.C., Ö.B., ve S.Ş. isimli şüphelileri tespit etti. Yapılan operasyonlar ile gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi B.C., Ö.B., ve S.Ş., emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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