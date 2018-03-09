Kuşadası'nda Aranan 2 Kişi Yakalandı
Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçtakilere yapılan kimlik kontrolünde sürücü B.D.D ile yanındaki G.D'nin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelileri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.