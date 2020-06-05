Kuşadası'nda aranan 2 kişi polis tarafından yakalandı
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Kuşadası'nda aranan 2 kişi polis tarafından yakalandı

Kuşadası polisi, çeşitli suçlardan aranan bir zanlı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Kuşadası'nda aranan 2 kişi polis tarafından yakalandı
05.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:04

Kuşadası polisi, çeşitli suçlardan aranan bir zanlı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Saat: 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen şüphelinin, ayrıca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Bu arada, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yine Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişinin sorgulamasını yaptı. Sorgulamada Sulh Ceza Mahkemelerince beş ayrı "5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet" suçundan arandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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