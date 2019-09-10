Kuşadası'nda aranan 2 hükümlü yakalandı

10.09.2019 16:34

Kuşadası ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi V.E'nin İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri Hacıfeyzullah Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu. İncelemede, A.Y. adlı kişinin göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA