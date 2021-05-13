Kuşadası'nda annelerini kaybeden yavru domuzlar doğal yaşamlarına bırakıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde annelerini kaybeden ve vatandaşlar tarafından bulunan yavru domuzlar tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde annelerini kaybeden ve vatandaşlar tarafından bulunan yavru domuzlar tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde annelerini kaybeden 2 yavru yaban domuzu güvenlik görevlisi olarak çalışan Sercan Şimşek tarafından bulundu. Yırtıcı hayvanların saldırısına uğramasın diye bir gece evinde misafir eden Şimşek, kendi imkanıyla yavru domuzları besledi. Yaşam bölgelerine geri bırakılan domuzlar hayata tutundu.

Yavru yaban domuzları milli parka bırakıldı

Kuşadası girişinde yol kenarında ölmek üzereyken güvenlik görevlisi Sercan Şimşek tarafından bulunan 2 yavru yaban domuzu kurtarıldı. Annelerinin öldüğü tahmin edilen yavru yaban domuzlarını 1 gece evinde misafir eden Şimşek durumu Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü tarafından teslim alınan yavru yaban domuzları, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'yle görüşerek Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda diğer domuzların bulunduğu doğal yaşam alanına bırakıldı.

"Yırtıcı hayvanların azalması, domuz popülasyonunun çoğalmasına neden olmuştur"

EKODOSD'un resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Kurt, Çakal, Sırtlan gibi domuzların predatörü olan yırtıcı hayvanların giderek azalması ve 1970'li yıllara kadar bölgemizde görülen Anadolu Parsı gibi nadir türlerin soylarının tükenmesi domuz popülasyonunun da çoğalmasına neden olmuştur. Yaşam alanları daralan ve yiyecek sıkıntısı çeken yaban domuzları, birçok kıyı kentlerinde olduğu gibi, Kuşadası'nda da kentin içinde geceleri mahallelere inerek beslenmeye çalışmaktadır. Ormanlık alanların ve makiliklerin tahrip edilmeden korunması yaban hayatının geleceği açısından çok önemlidir. Eğer bu doğal alanları koruyamazsak kentlerimizde domuzlar başta olmak üzere, birçok yaban hayvanıyla karşılaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

(İsmail Ümit Dilşen/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı