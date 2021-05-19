Kuşadası'nda ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Kuşadası'nda ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ambulansın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ambulansın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelçamlı Mahallesi Davutlar yolu üzerinde 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yüklü ambulans seyir halinde ilerlediği sırada sollama yapmak istedi. Bu sırada karşı şeritten gelen ASKİ kamyonuna ve bir kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası araç sahipleri kavga etti. Kaza bir araç kamerasında saniye saniye kaydedildi. - AYDIN

Kuşadası'nda ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Kuşadası'nda ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Kuşadası'nda ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Kuşadası'nda ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Kuşadası'nda ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Kuşadası'nda ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Ters dönen aracın içinde sıkışsa da cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı
Ters dönen aracın içinde sıkışsa da cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Gökhan Töre Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası'nda ambulans kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 22:51:28. #1.13#

title