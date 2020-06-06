Kuşadası'nda altyapı seferberliği başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'nda altyapı seferberliği başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Kuşadası'nın atık su pompalama kapasitesini 4 katına çıkarmak ve yağmur suyu deşarj sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla sürdürülen altyapı çalışmasında sona gelindi.

Kuşadası'nda altyapı seferberliği başladı
06.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:21

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Kuşadası'nın atık su pompalama kapasitesini 4 katına çıkarmak ve yağmur suyu deşarj sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla sürdürülen altyapı çalışmasında sona gelindi. Çalışmanın tamamlanması ile Kuşadası'nın atık suları bahçe sulama suyu standartlarında arıtılarak deşarj edilecek.

Büyükşehir Beleidyesi ile uyum içerisinde Kuşadası'nın sorunları tek tek çözülüyor

Kuşadası'nın yıllardır çözülemeyen sorunları Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan iş birliği ile birer birer çözüme kavuşmaya başladı. Kentin merkezinde bulunan Türkmen Mahallesi'nde ASKİ tarafından yağmur suyu drenaj hatları başta olmak üzere tüm altyapının yenilenmesinin ardından Atatürk Bulvarı'nda sürdürülen altyapı çalışması ile de atık su pompalama kapasitesi 4 katına çıkarılacak. Böylece bölgenin atık su ve kanalizasyon sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşmuş olacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen uyumlu çalışma sayesinde Kuşadası'nda çözülmeyen sorunun kalmayacağını belirterek "Kentimizin merkezi noktalarından olan Atatürk Bulvarı'nda mevcut hatların taşıma kapasitesinin 4 katına çıkarılmasıyla Kuşadası'nda kanalizasyon altyapısı tamamen yenilenmiş olacak. Böylece Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 130 milyon Türk Lirası yatırım maliyeti olan Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Davutlar-Güzelçamlı grup kanalizasyon sisteminden sonra Atatürk Bulvarı'nda da ek kanalizasyon altyapısı tamamlanmış olacak. Kentimizdeki büyük değişim devam ediyor. Öncelikli hedeflerimizden biri olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarının çözümü noktasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun destekleri bize büyük güç veriyor" dedi.

Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmaların çok kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, "Atık su kapasitesini 4 katına çıkaracak ve yağmur suyu sorununu çözecek olan altyapı çalışmalarının son günlerindeyiz. Çalışmalar, ASKİ ekiplerinin yoğun mesaileri ile yakın zamanda bitecek. Büyük desteklerinden dolayı Aydın BŞB Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Kuşadası halkı adına sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Rüştü Zorlu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Fatma Girik İrem Derici Hülya Avşar Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Malatya
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda altyapı seferberliği başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 12:22:38. #1.14#
title