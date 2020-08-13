Kuşadası'nda alt ve üst yapı hamlesi devam ediyor
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Kuşadası'nda alt ve üst yapı hamlesi devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında ortaklaşa yürüttüğü alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kuşadası'nda alt ve üst yapı hamlesi devam ediyor
13.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:20

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında ortaklaşa yürüttüğü alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Değirmendere Mahallesi Aldaş Gediği Mevkii'nde başlatılan yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasındaki uyumlu çalışma ilçeye her alanda hizmet olarak geri dönmeye devam ediyor. Soğucak Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı ve bağlantı sokaklarında sathi kaplama işlemi için hazırlıklar devam ederken, Değirmendere Mahallesi Aldaş Gediği Mevkii'nde başlatılan yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 850 metrelik yağmur suyu drenaj hattının bin 700 metresi döşendi. Yağmur suyu drenaj hattı döşeme işleminin tamamlanmasının ardından toplam 26 bin 600 metre karelik alan üzerine de sıcak asfalt dökülecek.

Kuşadası'nda alt yapı ve üst yapı çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ile aramızdaki uyum Kuşadası'na her alanda hizmet olarak dönmeye devam ediyor. Kuşadası, iki belediye arasındaki koordineli çalışma sayesinde yolları, parkları ve meydanları ile daha güzel bir turizm kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana 125 bin 800 metre kare parke taşı döşedik. Ayrıca 85 bin metre kare sıcak asfalt döktük. Güzelçamlı Mahallesi'nde 140 bin metre kare yeni yol yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Yaklaşık 30 yıldır tek bir çivi bile çakılmayan Türkmen Mahallesi'nin alt yapı ve üst yapısını 6 ay gibi kısa bir sürede yeniledik. Balıkçılar Meydanı'nı modern bir görünüme kavuşturarak Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi yaptık. Şimdi de Değirmendere Mahallesi'nde iş birliği içinde çalışmalara başladık. Bu kapsamda bölgeye 2 bin 850 metrelik yağmur suyu drenaj hattı döşenecek. Ardından 26 bin 600 metre karelik alan üzerine sıcak asfalt dökülecek. Kuşadası'nda girilmedik sokak, cadde, mahalle kalmayacak. Kuşadası'nda hayata geçirmek istediğimiz her projede bizden desteğini esirgemeyen ve hep yanımızda olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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