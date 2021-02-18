Kuşadası'nda ağaçlar, soğuktan elyafla kaplanarak korunuyor
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Kuşadası'nda ağaçlar, soğuktan elyafla kaplanarak korunuyor

18.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:23
Kuşadası'nda ağaçlar, soğuktan elyafla kaplanarak korunuyor

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, soğuk havalar ile dona karşı ilçe genelinde ağaçları, elyaf ile kapladı.

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, soğuk havalar ile dona karşı ilçe genelinde ağaçları, elyaf ile kapladı. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Akdeniz iklimine alışkın olan jakaranda ve bonzai ağaçlarını havalar ısınana kadar  koruyacaklarını söyledi.

Kuşadası'nda hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi, sıcağı seven Akdeniz bitkilerini tehdit etmeye başladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, Marmara'nın ardından Ege Bölgesi'nde de etkili oldu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kent genelinde bitki örtüsünü korumaya başladıklarını anlattı. Suvarı, kent genelinde yaptıkları çalışma ile daha çok Akdeniz iklimine alışkın olan jakaranda ve bonzai ağaçlarını elyaf ile kaplayıp dondan zarar görmelerini  önlemeye çalıştıklarını söyledi. Kuşadası'nda yeşilin her türünün önemli olduğunu ifade eden Suvari,"Yeşil alanları artırmak için çaba sarf ettik. Bugüne kadar kentimizde, 15 yeni park alanı yaptık.13 yeşil alanı yeniledik. Hava sıcaklıkları normale dönene kadar önlemlerimiz devam edecek" dedi.


Kuşadası'nda ağaçlar, soğuktan elyafla kaplanarak korunuyor
Kuşadası'nda ağaçlar, soğuktan elyafla kaplanarak korunuyor
Kuşadası'nda ağaçlar, soğuktan elyafla kaplanarak korunuyor
Kuşadası'nda ağaçlar, soğuktan elyafla kaplanarak korunuyor
Kuşadası'nda ağaçlar, soğuktan elyafla kaplanarak korunuyor
Kuşadası'nda ağaçlar, soğuktan elyafla kaplanarak korunuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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