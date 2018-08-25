Kuşadası'nda adım atacak yer kalmadı...Bayramda eğlence yerleri de dolup taştı

AYDIN - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuşadası'nda konaklama turizminde yüzde 100 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı. Tatil boyunca gündüz plaj, su parkları ve havuzları dolduran tatilciler geceleri de kafelere ve eğlence yerlerine akın etti.

Tatil için Kuşadası'nı tercih edenler akşam saatlerine doğru Kuşadası sokaklarına ve sahil bandına akın etti. Akşama doğru şehir merkezinde başlayan hareketlilik ilçenin ana arterlerinde trafiğin tıkanmasına yol açtı. Trafik polisleri çareyi ana arterlerde tek yön uygulaması yapmakta bulurken, trafiğe kapalı cadde ve bulvarlar ile sahil bandında da insan selini andıran görüntüler oluştu. Restoran ve kafeler dolup taşarken, sahil bandındaki banklarda oturmak için yer bulmak ise neredeyse imkansız hale geldi.

Kuşadası'nın eğlence yerleriyle ünlü Barlar Sokağı, Marina ve Atatürk Bulvarı bölgesi ile Kaleiçi ve Yılancı Burnu'ndaki çok sayıdaki bar, disko ve beach club tatilciler ile civar il ve ilçelerden eğlenmeye gelen günübirlikçilerle dolup taştı. Büyük ilgi gören ünlü eğlence yerleri tıklım tıklım dolarken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. Tatilcilerin bir kısmı canlı müzik yapan barları tercih ederken, eğlence sınır tanımadı. Tatil için Kuşadası'nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelenler günübirlikçiler sabahın ilk ışıklarına dek barlarda eğlendi. Eğlence yeri sahipleri ise bayram tatili nedeniyle hareketli geceler yaşadıklarını söyledi.