Kuşadası'nda Adım Atacak Yer Kalmadı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuşadası'ndaki konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranının yakalanması en çok eğlence sektörüne yaradı. Tatil boyunca gündüz plaj, su parkları ve havuzları dolduran tatilciler geceleri de kafelere ve eğlence yerlerine akın etti.

Tatil için Kuşadası'nı tercih edenler akşam saatlerine doğru Kuşadası sokaklarına ve sahile akın etti. Akşama doğru şehir merkezinde başlayan hareketlilik ilçenin ana arterlerinde trafiğin tıkanmasına yol açtı. Trafik polisleri çareyi ana arterlerde tek yön uygulaması yapmakta bulurken, trafiğe kapalı cadde ve bulvarlar ile sahilde insan selini andıran görüntüler oluştu. Restoran ve hafeler dolup taşarken, sahil bandındaki banklarda oturmak için yer bulmak ise neredeyse imkansız hale geldi. - AYDIN