Kuşadası'nda 88 şişe sahte içki ele geçirildi
Kuşadası'nda bir depoda 88 şişe sahte içki ele geçirildi.
31.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:12
Kuşadası'nda bir depoda 88 şişe sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkol ürünlerine yönelik çalışma kapsamında Hacıfeyzullah Mahallesinde bir depoya baskın düzenledi.
Depoda 88 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi, V.Ö gözaltına alındı.
Kaynak: AA