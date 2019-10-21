Kuşadası'nda 83 düzensiz göçmen yakalandı

21.10.2019 16:35

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmada 83 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik olarak yaptıkları ortak ve koordineli çalışmalarda, sahil siteleri civarından içinde göçmenler bulunan iki lastik botun denize açıldığının görüldü. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile bağlantıya geçilerek ve iki grup düzensiz göçmen denize açıldıktan bir süre sonra yakalandı. 38'i çocuk, 45'i yetişkin 83 düzensiz göçmeninin 43'ünün Afganistan, 1'inin Mısır ve 39'unun ise Suriye uyruklu oldukları belirlendi.



Olayla ilgileri olduğu düşülen Y.T. ve G.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin ardından Aydın Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA