Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 68 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 68 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 29 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında 4 ayrı operasyonla, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 68 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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