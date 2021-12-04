Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Aralık 2021 Perşembe günü saat 06.10 ve 11.25'te, Kuşadası açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası'nda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye' genelgesi! Artık yabancı ifadeler kullanılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye" genelgesi! Artık yabancı ifadeler kullanılmayacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title